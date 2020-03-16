Цены на нефть начали неделю с очередного падения

Нефть продолжила падать в понедельник, так как экстренное снижение ставок Федрезервом не смогло успокоить мировые финансовые рынки, охваченные паникой из-за быстрого распространения коронавируса и ценовой войны между ведущими производителями, передает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,76% до 32,24 долл. за баррель к 8:29 по киевскому времени, а WTI - на 3,06% до 30,76 долл./барр.
Американский центробанк снизил диапазон ключевой ставки до 0,00-0,25% и сообщил о намерении увеличить баланс как минимум на 700 млрд долл. в ближайшие недели.
Цены на нефть оказались под сильным давлением как со стороны спроса, так и со стороны предложения. На рынке сохраняются опасения о падении спроса из-за пандемии коронавируса, в то же время угроза профицита сырья увеличилась после того, как Саудовская Аравия нарастила объемы производства и снизила цены, чтобы увеличить продажи в Азии и Европе.