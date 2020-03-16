Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Цены на нефть начали неделю с очередного падения

16.03.20 09:30
печать
размер текста:

Нефть продолжила падать в понедельник, так как экстренное снижение ставок Федрезервом не смогло успокоить мировые финансовые рынки, охваченные паникой из-за быстрого распространения коронавируса и ценовой войны между ведущими производителями, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,76% до 32,24 долл. за баррель к 8:29 по киевскому времени, а WTI - на 3,06% до 30,76 долл./барр.

Американский центробанк снизил диапазон ключевой ставки до 0,00-0,25% и сообщил о намерении увеличить баланс как минимум на 700 млрд долл. в ближайшие недели.

Цены на нефть оказались под сильным давлением как со стороны спроса, так и со стороны предложения. На рынке сохраняются опасения о падении спроса из-за пандемии коронавируса, в то же время угроза профицита сырья увеличилась после того, как Саудовская Аравия нарастила объемы производства и снизила цены, чтобы увеличить продажи в Азии и Европе.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:10
Индонезия планирует рост производства никеля
09:55
ArcelorMittal лоббирует углеродные тарифы в ЕС
09:39
Ровенская АЭС вывела второй энергоблок в плановый ремонт
09:24
Иран увеличил экспорт стали на 28%
08:51
Казахские металлурги в феврале увеличили выплавку стали
08:18
Volkswagen останавливает словацкий завод из-за коронавируса
08:11
Китайская промышленность показала худший результат за 30 лет
13.03.20
18:01
Северный поток-2 угрожает безопасности Европы
17:44
Прожиточный минимум рассчитают по-новому
17:36
Морпорты Украины увеличили грузоперевалку на 17%
17:24
Металлоинвест ввел в эксплуатацию МНЛЗ №3 на ОЭМК
17:20
НБУ не хватит резервов для противостояния глобальному финансовому кризису
17:07
Американский фондовый рынок восстанавливается после черного четверга
17:02
Международные грузоперевозки не будут прекращены
16:55
НЛМК и Северсталь теперь стоят дороже лидера стальной отрасли
16:32
Еврокомиссия выделит 37 млрд евро для поддержки экономики стран ЕС
16:23
Транзит российского газа через Украину упал на 52%
16:17
Tata Steel планирует сократить на своих предприятиях рабочих
16:00
ХТЗ Ярославского обнародовал планы на 2020-й год
15:47
Турция в январе сократила импорт стальной заготовки на 28%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!