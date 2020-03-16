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Volkswagen останавливает словацкий завод из-за коронавируса

16.03.20 08:18
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В Братиславе завод Volkswagen приостановит работу с понедельника, сообщает Reuters.

Решение принято на фоне заявления премьер-министра Словакии Питера Пеллегринима о потенциальном случае заражения коронавирусом COVID-19 на предприятии. В Словакии работает один завод Volkswagen, это одно из крупнейших предприятий страны.

"Мы надеялись, что ситуация с коронавирусом успокоится в выходные, но этого не произошло",— сказал председатель правления Volkswagen в Словакии Оливер Грюнберг. В автоконцерне не стали комментировать информации о заражении одного из сотрудников, но подтвердили планы о приостановке работы.

Напомним, эпидемия COVID-19 началась в конце декабря в китайском Ухане. Число заболевших в мире превысило 169 тыс. человек. В Словакии известно о 61 случае заражения COVID-19.

МинПром

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