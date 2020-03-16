Volkswagen останавливает словацкий завод из-за коронавируса

В Братиславе завод Volkswagen приостановит работу с понедельника, сообщает Reuters.
Решение принято на фоне заявления премьер-министра Словакии Питера Пеллегринима о потенциальном случае заражения коронавирусом COVID-19 на предприятии. В Словакии работает один завод Volkswagen, это одно из крупнейших предприятий страны.
"Мы надеялись, что ситуация с коронавирусом успокоится в выходные, но этого не произошло",— сказал председатель правления Volkswagen в Словакии Оливер Грюнберг. В автоконцерне не стали комментировать информации о заражении одного из сотрудников, но подтвердили планы о приостановке работы.
Напомним, эпидемия COVID-19 началась в конце декабря в китайском Ухане. Число заболевших в мире превысило 169 тыс. человек. В Словакии известно о 61 случае заражения COVID-19.