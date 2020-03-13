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Металлоинвест ввел в эксплуатацию МНЛЗ №3 на ОЭМК
Металлоинвест ввел в эксплуатацию машину непрерывного литья заготовок №3 (МНЛЗ №3) в электросталеплавильном цехе Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) после завершения технического перевооружения.
«Техническое перевооружение МНЛЗ №3 – один из ключевых инвестиционных проектов программы повышения клиентоориентированности и качества SBQ, - отметил Андрей Угаров. – Новая машина позволит повысить качество непрерывнолитой заготовки до уровня, необходимого для производства проката SBQ, используемого в автомобилестроении и подшипниковой промышленности».
«ОЭМК уделяет большое внимание повышению эффективности производства и качеству выпускаемой продукции, - прокомментировал управляющий директор ОЭМК Сергей Шишковец. - Техническое перевооружение МНЛЗ №3 дает возможность улучшить качественные характеристики непрерывнолитой заготовки, предназначенной для дальнейшего переката, а также производить заготовки под штамповку и ковку, кордовые марки стали».
Инвестиции Металлоинвеста в техническое перевооружение МНЛЗ №3 составили около 1 млрд рублей. Поставщиком основного технологического оборудования выступила компания INTECO (Австрия). В ноябре-декабре 2019 года были проведены холодные и горячие испытания машины, а в январе-феврале текущего года - испытания на подтверждение гарантийных показателей.
В ходе технического перевооружения были заменены основные узлы и механизмы МНЛЗ №3. Установлены системы электромагнитного перемешивания, мягкого обжатия, автоматической подачи шлакообразующей смеси, удаления грата с заготовок, гидравлический механизм качания кристаллизатора и шиберные затворы промежуточных ковшей с подачей аргона, модернизирована зона вторичного охлаждения и система автоматизации.
На сегодняшний день МНЛЗ является уникальной – на машине внедрены практически все инновационные решения в области разливки стали. Они позволили значительно улучшить внутреннюю структуру и качество поверхности производимой заготовки.
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