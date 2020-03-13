Морпорты Украины увеличили грузоперевалку на 17%

Морские порты Украины за январь-февраль 2020 года перевалили более 27 млн тонн грузов, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины, традиционно лидерами по перевалке являются зерновые, руда и контейнеры.

Первое место по объемам перевалки занимают зерновые грузы - более 9 млн тонн (+9,5%). При этом более 97% из этого объема - это экспорт продукции украинских агропроизводителей.

На втором месте - руда, перевалка которой уже составила 6,5 млн тонн, что на 41% превышает аналогичный показатель 2019 года.

Перевалка контейнеров также продолжает демонстрировать значительную положительную динамику. По состоянию на конец февраля украинские порты перевалили почти 174 тыс. TEU (+ 20%).

За два месяца в экспортном направлении было обработано 21 млн тонн, что на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Импортных грузов обработано 4,2 млн тонн (+27,5%), транзитных – 1,7 млн тонн (+ 15,8%), а во внутреннем сообщении перевалка достигла 0,2 млн тонн (+14%).

Флагманом перевалки грузов в январе-феврале 2020 года стал морской порт "Южный" с почти 9,5 млн тонн переваленного груза (+ 28,3%). На втором месте – морпорт "Николаев" с перевалкой в 5,2 млн тонн (+ 4,6%), а на третьем и четвертом местах морпорты "Черноморск" и "Одесса" в объеме 4,5 млн тонн (+ 14%) и 4,3 млн тонн (+ 7,3%) соответственно. Далее – "Мариуполь" с 1,1 млн тонн обработанных грузов (+56,6%).

В целом в январе-феврале 2020 года морские порты Украины обработали 1833 судна, что на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

С начала года выросло количество суднопроходов по реке Днепр до 489, что в 9,2 раза больше чем за аналогичный период 2019 года. На показателях положительно отразилась продолжение навигации по реке в зимние месяцы. За это время было перевезено 483 тыс. тонн грузов. Преимущественно зерновых (221,4 тыс. тонн), стройматериалов (240,5 тыс. тонн), металлопродукции (21,1 тыс. тонн) и других грузов. В 2019 году, за первые два месяца года, всего было перевезено лишь 78,1 тыс. тонн грузов.

Как сообщалось, морские порты Украины в 2019 году перевалили 160 млн тонн грузов, что на 18,4% больше по сравнению с 2018 годом.



МинПром

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