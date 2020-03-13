Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Морпорты Украины увеличили грузоперевалку на 17%

13.03.20 17:36
печать
размер текста:

Морские порты Украины за январь-февраль 2020 года перевалили более 27 млн тонн грузов, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины, традиционно лидерами по перевалке являются зерновые, руда и контейнеры. 

Первое место по объемам перевалки занимают зерновые грузы - более 9 млн тонн (+9,5%). При этом более 97% из этого объема - это экспорт продукции украинских агропроизводителей. 

На втором месте - руда, перевалка которой уже составила 6,5 млн тонн, что на 41% превышает аналогичный показатель 2019 года. 

Перевалка контейнеров также продолжает демонстрировать значительную положительную динамику. По состоянию на конец февраля украинские порты перевалили почти 174 тыс. TEU (+ 20%). 

За два месяца в экспортном направлении было обработано 21 млн тонн, что на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Импортных грузов обработано 4,2 млн тонн (+27,5%), транзитных – 1,7 млн тонн (+ 15,8%), а во внутреннем сообщении перевалка достигла 0,2 млн тонн (+14%). 

Флагманом перевалки грузов в январе-феврале 2020 года стал морской порт "Южный" с почти 9,5 млн тонн переваленного груза (+ 28,3%). На втором месте – морпорт "Николаев" с перевалкой в 5,2 млн тонн (+ 4,6%), а на третьем и четвертом местах морпорты "Черноморск" и "Одесса" в объеме 4,5 млн тонн (+ 14%) и 4,3 млн тонн (+ 7,3%) соответственно. Далее – "Мариуполь" с 1,1 млн тонн обработанных грузов (+56,6%). 

В целом в январе-феврале 2020 года морские порты Украины обработали 1833 судна, что на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

С начала года выросло количество суднопроходов по реке Днепр до 489, что в 9,2 раза больше чем за аналогичный период 2019 года. На показателях положительно отразилась продолжение навигации по реке в зимние месяцы. За это время было перевезено 483 тыс. тонн грузов. Преимущественно зерновых (221,4 тыс. тонн), стройматериалов (240,5 тыс. тонн), металлопродукции (21,1 тыс. тонн) и других грузов. В 2019 году, за первые два месяца года, всего было перевезено лишь 78,1 тыс. тонн грузов. 

Как сообщалось, морские порты Украины в 2019 году перевалили 160 млн тонн грузов, что на 18,4% больше по сравнению с 2018 годом.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:01
Северный поток-2 угрожает безопасности Европы
17:44
Прожиточный минимум рассчитают по-новому
17:24
Металлоинвест ввел в эксплуатацию МНЛЗ №3 на ОЭМК
17:20
НБУ не хватит резервов для противостояния глобальному финансовому кризису
17:07
Американский фондовый рынок восстанавливается после черного четверга
17:02
Международные грузоперевозки не будут прекращены
16:55
НЛМК и Северсталь теперь стоят дороже лидера стальной отрасли
16:32
Еврокомиссия выделит 37 млрд евро для поддержки экономики стран ЕС
16:23
Транзит российского газа через Украину упал на 52%
16:17
Tata Steel планирует сократить на своих предприятиях рабочих
16:00
ХТЗ Ярославского обнародовал планы на 2020-й год
15:47
Турция в январе сократила импорт стальной заготовки на 28%
15:40
Вьетнамский импорт угля с начала года вырос на 1,4 млн. тонн
15:33
Чистая прибыль вагоностроительного завода Тигипко превысила 330 миллионов
15:19
Украина на две недели закрывает границу
15:15
Минэкономики ухудшит макропрогноз на 2021-2023 годы
15:05
ПриватБанк потребовал от Привата вернуть 247 АЗС
14:30
Renault и Васадзе договариваются о сборке Lada в Запорожье
14:15
Мечел запустил сталеплавильное оборудование на ЧМК
13:50
Зеленский изменил состав СНБО
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!