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Международные грузоперевозки не будут прекращены
13.03.20 17:02
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Международные грузовые перевозки не будут прекращены в связи с закрытием границ Украины для иностранных граждан, сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.
По данным МИУ, через 48 часов Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели. При этом граждане Украины смогут вернуться в Украину.
"Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузоперевозок. Международные грузовые перевозки не прекращаются", - подчеркнули в ведомстве.
В то же время соседние страны могут вводить собственные ограничения. Так, по информации Министерства транспорта Румынии, водителей транспортных средств будет проверять санитарный орган на границе, также необходимо будет заполнить анкету с персональными данными и, если проблем не будет обнаружено, водители смогут продолжать движение.
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