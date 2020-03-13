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Международные грузоперевозки не будут прекращены

13.03.20 17:02
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Международные грузовые перевозки не будут прекращены в связи с закрытием границ Украины для иностранных граждан, сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины. 

По данным МИУ, через 48 часов Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели. При этом граждане Украины смогут вернуться в Украину. 

"Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузоперевозок. Международные грузовые перевозки не прекращаются", - подчеркнули в ведомстве.

В то же время соседние страны могут вводить собственные ограничения. Так, по информации Министерства транспорта Румынии, водителей транспортных средств будет проверять санитарный орган на границе, также необходимо будет заполнить анкету с персональными данными и, если проблем не будет обнаружено, водители смогут продолжать движение.

Несмотря на запрет пассажирского сообщения, власти Словакии также не прекращают международные грузовые перевозки, однако водители транспортных средств должны быть обеспечены защитными средствами.

МинПром


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