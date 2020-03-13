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Американский фондовый рынок восстанавливается после черного четверга

13.03.20 17:07 , РБК Украина
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Фондовые рынки США выросли в пятницу, 13 марта, после худшей распродажи за последние три десятилетия, поскольку инвесторы надеются, что дальнейшее смягчение налогово-бюджетной политики предотвратит глобальную рецессию. Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 773,20 пункта, или 3,65%, на открытии до 21 973,82. S&P 500 открылся ростом на 89,35 пункта, или на 3,60%, до 2569,99. Индекс Nasdaq Composit набрал 408,59 пункта, или 5,67%, до 7610,39 на открытии торгов.

Как сообщалось, американские фондовые индексы Dow Jones, S&P 500, Nasdaq обрушились более чем на 9-10% по итогам торгов 12 марта. Это был рекордный обвал с "черного понедельника" 1987 года. Dow Jones потерял 9,99%, S&P 500 - 9,92%, Nasdaq снизился на 9,43%.

Федеральная резервная система в четверг, 12 марта, попыталась остановить обвал рынка, предложив краткосрочные кредиты на сумму 1,5 трлн долл., которые, по мнению некоторых аналитиков, могут указывать на более агрессивные меры центробанка в ближайшие дни для стимулирования экономики и стабилизации финансовой системы.

МинПром

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