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НЛМК и Северсталь теперь стоят дороже лидера стальной отрасли

13.03.20 16:55 , РБК
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НЛМК и "Северсталь" обошли по капитализации крупнейшую в мире сталелитейную компанию ArcelorMittal. Котировки ArcelorMittal с активами в Европе рухнули более чем вдвое из-за эпидемии коронавируса, сообщает РБК.

Капитализация НЛМК достигала 9,33 млрд долл. на Лондонской бирже (рост на 7,7%), а "Северстали" — 9,27 млрд долл. (+6,7%, данные на 13:00 МСК). ArcelorMittal на бирже Euronext в это же время стоила 7,99 млрд евро, или 8,97 млрд долл. (+5,7%).

Начавшаяся в феврале эпидемия коронавируса привела к падению котировок ArcelorMittal более чем вдвое с начала года. У компании со штаб-квартирой в Люксембурге восемь заводов расположены в Италии, где от осложнений COVID-19 умерли 1016 пациентов и с 31 января введен режим ЧС на полгода.

ArcelorMittal, которая в 2019 г. произвела 89,8 млн т стали и получила 70,6 млрд долл. выручки, предупредила инвесторов, что, возможно, эпидемия нанесет серьезный ущерб по ее прибыльности и показателям продаж.

МинПром

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