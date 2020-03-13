Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Транзит российского газа через Украину упал на 52%

13.03.20 16:23
печать
размер текста:

В январе-феврале 2020 года транзит российского газа через ГТС Украины составил 6,5 млрд кубометров, что на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

В том числе в феврале через газотранспортную систему Украины транзитом прошло 3,9 млрд куб. м природного газа, что на 47% меньше показателя за аналогичный месяц прошлого года и на 56% больше показателя января месяца 2020 года. 

"Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ОАО "Газпром" за указанный период в соответствии с новой транзитной сделки и в расчете 65 млрд куб. м в год (или 178 млн куб. в сутки)", – отмечается в сообщении. 

В частности, в западном направлении с начала 2020 года через ГТС Украины протранзитовано 5,5 млрд куб. м газа, что на 48% меньше результаты этого же периода годом ранее. В том числе в Польшу транзит составил 0,5 млрд куб. м (-9%), в Словакию – 4 млрд куб. м (-52%), в Венгрию – 1 млрд куб. м (-39%). 

В южном (балканском) направлении с начала 2020 года объемы транзита сократились на 69% и составили 1 млрд куб. м газа. 

В частности, транзит в Румынию через ГИС "Орловка" составил 0,3 млрд куб. м (-87%), а в Молдову – 0,7 млрд куб. м (-3%). 

"Снижение объемов транзита по трансбалканскому коридору в значительной мере обусловлено запуском обходного газопровода "Турецкий поток", – отмечает Оператор ГТС.

Как сообщалось, по данным "Нафтогаза", в январе российский "Газпром" выплатил НАК "Нафтогаз Украина" $578,4 млн за транзит газа через территорию Украины в декабре 2019 года - феврале 2020 года. 

В 2019 году объемы транзита природного газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову выросли на 3% – до 89,6 млрд куб. м, по сравнению с 86,8 млрд кубометров годом ранее.

 МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:55
НЛМК и Северсталь теперь стоят дороже лидера стальной отрасли
16:32
Еврокомиссия выделит 37 млрд евро для поддержки экономики стран ЕС
16:17
Tata Steel планирует сократить на своих предприятиях рабочих
16:00
ХТЗ Ярославского обнародовал планы на 2020-й год
15:47
Турция в январе сократила импорт стальной заготовки на 28%
15:40
Вьетнамский импорт угля с начала года вырос на 1,4 млн. тонн
15:33
Чистая прибыль вагоностроительного завода Тигипко превысила 330 миллионов
15:19
Украина на две недели закрывает границу
15:15
Минэкономики ухудшит макропрогноз на 2021-2023 годы
15:05
ПриватБанк потребовал от Привата вернуть 247 АЗС
14:30
Renault и Васадзе договариваются о сборке Lada в Запорожье
14:15
Мечел запустил сталеплавильное оборудование на ЧМК
13:50
Зеленский изменил состав СНБО
13:23
Украина запрещает въезд жителям Донбасса
13:08
МВФ оценил влияние коронавируса на глобальную экономику
12:50
Кабмин отменяет лицензирование строительных компаний
12:35
Украина приняла первый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси
12:20
Цветные металлы дешевеют на фоне коллапсирующего фондового рынка
11:46
Сегодня НБУ вновь попытается спасти гривну
11:35
Европейские покупатели стали начали запасаться на фоне роста эпидемии
12.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!