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Tata Steel планирует сократить на своих предприятиях рабочих

13.03.20 16:17 , Металлоснабжение и сбыт
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Компания Tata Steel Europe планирует сократить на своих предприятиях 1250 рабочих мест по причине «сложных обстоятельств» и в виду срочной необходимости повысить прибыльность.

Тем не менее, как заявил генеральный директор компании Хенрик Адам, увольнения будут не такими массовыми, как анонсировалось в ноябре прошлого года. Тогда компания предполагала уменьшить численность своего персонала на 3 тыс. человек. 

По словам Хенрика Адама, этот план в целом остается в силе. Просто компания не будет замещать сотрудников, которые уйдут из нее по собственному желанию либо отправятся на пенсию. Как считают в Tata Steel, нынешние времена требуют принятия срочных мер для обеспечения прочного будущего всего бизнеса.

МинПром

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