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Турция в январе сократила импорт стальной заготовки на 28%
13.03.20 15:47
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В январе 2020 года объемы турецкого импорта стальной квадратной заготовки и блюмов составили 118 тыс. тонн, снизившись на 28% относительно предыдущего месяца и также сократившись на 50% по сравнению с январем 2019 года. Такую информацию озвучил Институт статистики Турции.
В январе текущего года турецкий импорт вышеназванной продукции из России составил 74 тыс. тонн, из Украины – 39 тыс. тонн и из Ливии – 5 тыс. тонн.
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