Украина на две недели закрывает границу

Украина закрывает границы на въезд для иностранных граждан на две недели, чтобы не допустить распространения в стране коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание СOVID-19. Такое решение приняли на заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Ограничения вступят в силу через 48 часов. Граждане Украины смогут вернуться из стран, где бушует вирус, но будут проходить обсервацию.

Сейчас в Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом: в Черновицкой и Житомирской областях. В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться число зараженных. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.

С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно, массовые мероприятия запрещены, если на них будут больше 200 человек.

Премьер Денис Шмыгаль объяснял, что эпидемия не обойдет Украину. Задача - смягчить ее.



МинПром

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