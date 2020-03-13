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Минэкономики ухудшит макропрогноз на 2021-2023 годы

13.03.20 15:15
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины намерено ухудшить макропрогноз на 2021-2023 годы, в том числе и на текущий год, ввиду ослабления темпов роста украинской экономики по сравнению с утвержденным в октябре 2019 года документом. Об этом сообщило министерство в ответ на запрос Интерфакс-Украина. 

"Обнародовать цифры сегодня рано. Единственное, что можем отметить, что темпы роста экономики будут слабее по сравнению с прогнозированными раньше, прежде всего, из-за более слабого экспорта, что обусловлено снижением спроса и цен на мировых рынках", - указали в Минэкономики. 

В то же время в отличие от прошлых кризисных периодов министерство не ожидает, что экономика Украины провалится существенно глубже по сравнению с другими странами. 

"Ключевые основания для этого - взвешенная макроэкономическая политика в последние годы (и фискальная, и монетарная), более надежная банковская система (высокая ликвидность), отсутствие значительных дисбалансов во внешней сфере (дефицит счета текущих операций ожидается на уровне около 3% от ВВП, размер международных резервов - $26,6 млрд) и квазифискальных дефицитов (например, в энергетической сфере)", - поясняет Минэкономики. 

Ранее министерство с осторожностью относилось к оценкам влияния распространения нового коронавируса на мировую и отечественную экономику. С учетом таких оценок был составлен предварительный обновленный макропрогноз. 

"Последние события на мировых рынках показали, что это влияние будет более сильным. В рамках нынешнего прогнозного цикла мы будем это все изучать, отслеживать динамику мировых рынков, формировать и оценивать вероятность разных сценариев для Украины", - добавили в министерстве.

МинПром

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