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ПриватБанк потребовал от Привата вернуть 247 АЗС

13.03.20 15:05 , enkorr
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ПриватБанк уведомил владельцев АЗС консолидированной сети "Приват" о расторжении договоров лизинга по 247 автозаправочным станциям. 10 марта суд по иску 38 компаний-арендаторов этих АЗС ввел обеспечительные меры и запретил банку принимать любые действия по возврату объектов в собственность банка. Соответствующее решение суда обнародовано в Едином госреестре накануне, пишет enkorr.

Из материалов суда следует, что в 2016 г. 15 компаний из орбиты группы "Приват" заключили договоры финансового лизинга, по которым получили от банка 247 АЗС в 20 областях. В дальнейшем эти компании передали заправочные станции 38 компаниям-операторам. Общая сумма задолженности 14 из 15 компаний-владельцев АЗС по договорам лизинга составляет 2,015 млрд грн., согласно материалам судебных процессов, которые в 2019 г. проходили между ПриватБанком и этими компаниями.

Из этих судебных процессов также стало известно, что в 2017 г. ПАО "Укрнафта" официально обращалось в ПриватБанк с просьбой дать согласие на передачу компании в сублизинг как минимум часть этих АЗС.

"По состоянию на сегодня ПриватБанком совершаются активные действия по разрыву договоров лизинга и возврату объектов лизинга", — говорится в определении суда.

МинПром

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