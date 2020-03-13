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Renault и Васадзе договариваются о сборке Lada в Запорожье

13.03.20 14:30 , ЛИГА
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Группа Renault ведет переговоры с корпорацией "УкрАвто" Тариэла Васадзе относительно организации производства на мощностях Запорожского автозавода (ЗАЗ, входит в структуру "УкрАвто"). Об этом сообщила LIGA.net коммуникационный менеджер Groupe Renault региона Евразия Калина Иорданова.

В Renault отмечают, что обсуждение сотрудничества началось в прошлом году и сейчас оно продолжается. Французский автоконцерн уже провел аудит качества линии сборки на заводе ЗАЗ. В рамках тестовой сборки на линии ЗАЗа было выпущено несколько автомобилей марки Lada, а именно модели Vesta, Xray и Largus.

"Аудит производственных мощностей важен, но это только первый шаг в обсуждении производственных проектов. Переговоры ведутся, и мы не можем раскрывать какие-либо подробности", - отметила К.Иорданова.

Она уточнила, что Groupe Renault обсуждает потенциальное партнерство только с УкрАвто. На вопрос, рассматривает ли Renault приобретения доли в ЗАЗ К.Иорданова ответила, что "приобретение не обсуждалось".

МинПром


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