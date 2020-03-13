Мечел запустил сталеплавильное оборудование на ЧМК

ПАО «Мечел», ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о вводе в эксплуатацию на Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») после модернизации сразу двух ключевых для предприятия агрегатов – доменной печи №4 и конвертера №1. Инвестиции составили 4,5 млрд рублей.

В торжественной церемонии участвовали полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин и генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов. Почетные гости и первые лица ПАО «Мечел» нажали на символическую кнопку и запустили обновленные доменную печь №4 и конвертер №1. Это два масштабных проекта, которые являются частью четырехстороннего экологического соглашения, подписанного «Мечелом» с Минприроды РФ, Росприроднадзором и Правительством Челябинской области, и входят в перечень экологических мероприятий федеральной программы «Чистый воздух».

" В прошлом году правительство Челябинской области, Росприроднадзор, Минприроды и «Мечел» заключили экологическое соглашение. Его итогом стали реконструированные цеха ЧМК, которые мы видим сегодня. Обновление конвертера, безусловно, внесет вклад в улучшение экологии Челябинска. На треть будут сокращены его выбросы, на 15% увеличится выпуск продукции. Хочу пожелать комбинату продолжать развиваться", – отметил полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

" Сегодня большое и важное событие для региона. Одно из наших основных предприятий – "Мечел" – провело реконструкцию доменной печи и конвертера. Обновление этих объектов повышает экологичность производства, снижает объемы выбросов. Поздравляю всех с этим значимым событием", – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В ходе технического перевооружения оба агрегата практически были выстроены заново. Доменную печь и оборудование полностью демонтировали, собрали новый кожух и купол, заменили огнеупорную кладку, систему охлаждения, установили новый аппарат для засыпки железорудного сырья и кокса, также установили современную автоматизированную систему управления: все параметры работы печи контролируются компьютером и выводятся на монитор. Большое внимание в процессе капитального ремонта уделили улучшению экологических показателей: смонтировали новую трехступенчатую систему газоочистки. Она полностью герметична и препятствует попаданию продуктов горения в атмосферу. Образующийся в процессе выплавки чугуна доменный газ используется далее в промышленном производстве как топливо. Мощность домны – 1,1 млн тонн чугуна в год. Инвестиции составили 1,5 млрд рублей. Компания приступила к реализации второго этапа технического перевооружения – строительству системы аспирации литейного двора доменной печи №4, которая позволит на этом агрегате исключить выбросы в атмосферу твердых веществ.

В ходе работ на конвертере №1 заменили корпус агрегата, котел-охладитель, тракт подачи сыпучих материалов для увеличения веса плавки и производительности выплавки стали. Была решена одна из главных задач – конвертер оснастили современной трехступенчатой системой газоочистки, которая позволяет свести к минимуму выбросы в атмосферу, образующиеся в процессе выплавки. Годовая мощность – 1,3 млн тонн стали. Инвестиции составили 3 млрд рублей, из них 1,5 млрд были направлены на экологические мероприятия, реализация которых позволит более, чем на 30% сократить выбросы конвертера №1.

После реконструкции конвертера №1 и окончания второго этапа технического перевооружения доменной печи №4 выбросы в атмосферу Челябинского металлургического комбината сократятся на 116 тонн в год.

"Мы благодарны компании «Мечел» за доверие в проведении таких технически сложных работ. Наша компания приложила максимум усилий, чтобы сдать объекты раньше установленных сроков. Обновленные агрегаты будут более производительны, а экологические параметры улучшатся", – отметил Андрей Дейнеко, президент группы компаний «МетПром» (подрядчик по выполнению работ).

"Доменное и кислородно-конвертерное производство – основные на ЧМК. Три домны обеспечивают предприятие чугуном для последующего производства стали на трех сталеплавильных конвертерах. Реконструкция доменной печи №4 и конвертера №1 – это самые масштабные проекты, реализованные на челябинской промышленной площадке Группы «Мечел» с 2013 года. После технического перевооружения мощность обоих агрегатов повысится на 15%, это поможет увеличить загрузку следующих звеньев технологической цепи: сталеплавильного и прокатного производств. При этом немаловажно отметить, что реализованные экологические мероприятия позволят минимизировать нагрузку данного оборудования на окружающую среду", – отметил генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.



МинПром

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