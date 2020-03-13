Украина запрещает въезд жителям Донбасса В пятницу, 13 марта, стало известно, что из-за карантина в связи с коронавирусом Украина запрещает въезд жителям оккупированного Донбасса, при этом еще согласовывается список пунктов пропуска, которые продолжат работать на государственной границе. Об этом на заседании Кабинета министров заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.



По его словам, пункты пропуска будут закрывать, но те украинцы, которые возвращаются домой, смогут проехать. Он также уточнил, что не все пункты пропуска будут закрыты, их список будут согласовывать на СНБО.



"100% ограничат пересечение для иностранцев… и людей с регистрацией в "ДНР/ЛНР" тоже не будут пускать через КПВВ", - добавил А.Аваков.



"Сейчас мы имеем предварительную информацию о 12 случаев распространения коронавируса в Горловке", - сказал министр.



Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.



Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.



МинПром



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