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МВФ оценил влияние коронавируса на глобальную экономику

13.03.20 13:08 , Укринформ
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Рост глобальной экономики в 2020 году однозначно будет меньше, чем в прошлом году, из-за коронавируса, снижения цен на нефть и ограничения торговли и передвижений, однако это будет зависеть он международного взаимодействия в ответе на этот вызов.

Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Укринформ.

"При любом сценарии, глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, который составлял 2,9%", - отметил представитель Фонда.

В то же время он подчеркнул, что пока трудно спрогнозировать конкретные цифры, учитывая неопределенность в связи с развитием событий вокруг коронавируса. "Безусловно, это зависит от того, как будет распространяться, будет увеличиваться вспышка", - отметил Райс.

Он сказал, что Фонд обнародует более точные прогнозы в следующем месяце.

Представитель МВФ также отметил важность международной координации в процессе реагирования на вызовы. В этой связи Д.Райс призвал ведущие экономики мира сделать дополнительные взносы, чтобы помочь бедным странам бороться с пандемией в мире.

МинПром

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