МВФ оценил влияние коронавируса на глобальную экономику Рост глобальной экономики в 2020 году однозначно будет меньше, чем в прошлом году, из-за коронавируса, снижения цен на нефть и ограничения торговли и передвижений, однако это будет зависеть он международного взаимодействия в ответе на этот вызов.



Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Укринформ.



"При любом сценарии, глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, который составлял 2,9%", - отметил представитель Фонда.



В то же время он подчеркнул, что пока трудно спрогнозировать конкретные цифры, учитывая неопределенность в связи с развитием событий вокруг коронавируса. "Безусловно, это зависит от того, как будет распространяться, будет увеличиваться вспышка", - отметил Райс.



Он сказал, что Фонд обнародует более точные прогнозы в следующем месяце.



Представитель МВФ также отметил важность международной координации в процессе реагирования на вызовы. В этой связи Д.Райс призвал ведущие экономики мира сделать дополнительные взносы, чтобы помочь бедным странам бороться с пандемией в мире.



МинПром



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