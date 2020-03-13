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Кабмин отменяет лицензирование строительных компаний

13.03.20 12:50 , Подробности
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В пятницу, 13 марта, стало известно, что Кабинет министров Украины отменяет лицензирование строительных компаний. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодняшними постановлениями правительство фактически отменяет лицензирование строительных компаний.

"Оно будет действовать параллельно некоторое время, но лицензирование - это так называемая "коллективная безответственность". Когда лицензируется фирма, мы не понимаем, кто на ней работает и под что она была создана. И все участники рынка сегодня знают, что есть большая часть фирм, которые пустые внутри, получили лицензии по формальным признакам и есть возможность с помощью них проводить неправомерные действия", - отметил Д.Шмыгаль.

Вместо лицензирования правительство вводит сертификацию ответственного исполнителя работ.

МинПром

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