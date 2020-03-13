Украина приняла первый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси

"Укртранснафта" приняла на Морском нефтяном терминале "Пивденный" первый танкер Captain A Stellatos с 90 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light для Мозырского НПЗ. Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты" в Facebook.
"12 марта 2020 года АО "Укртранснафта" начало прием на Морском нефтяном терминале «Південний» первого танкера с легкой нефтью сорта Azeri Light в объеме 90 тыс. тонн для ее дальнейшей транспортировки по нефтепроводу "Одесса-Броды" и одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" в направлении НПЗ Беларуси", - говорится в сообщении.
Предоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь осуществляется в рамках договора между АО "Укртранснафта" и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО "Белорусская нефтяная компания".
Договор действует до конца 2020 года и предусматривает сотрудничество сторон по транспортировке нефти с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной ветви магистрального нефтепровода "Дружба" на Мозырский НПЗ по маршруту МНТ "Південний" - ЛПДС "Броды" - ЛПДС "Мозырь".
Обеспечение транзита нефти на Мозырский НПЗ позволит повысить уровень загрузки нефтетранспортной системы Украины.