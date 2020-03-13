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Цветные металлы дешевеют на фоне коллапсирующего фондового рынка

13.03.20 12:20 , МеталлТорг.ру
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12 марта стоимость трехмесячного контракта на никель снизилась более чем на 5% на торгах на LME, причем 16 тыс. т металла вернулось на склады. В ходе сессии цена никеля достигла максимума 12 495 долл. за тонну, перед тем как упасть до минимума 11 735 долл. за тонну и финишировать на отметке 11 830 за тонну.

Базовая цена алюминия также демонстрировала признаки слабости – итоговые котировки металла составили 1656 за тонну. Снижающиеся запасы алюминия на LME не смогли подстегнуть его цену. Общий объем запасов алюминия на складах биржи составил 994,675 тыс. т, что, по словам аналитика Энди Фариды, на 32% ниже уровня запасов металла в конце 2019 г.

"Совокупные мировые запасы алюминия снизились на 14%, несмотря на заметный приток металла на склады Шанхайской фьючерсной биржи, - отмечает в своем докладе Э.Фарида. – Благоприятная ценовая разница между котировками спотовой и с отсрочкой на 3 месяца поставки, составляющая 15,50 долл., продолжает стимулировать инвесторов в металлы не накапливать алюминий на зарегистрированных складах".

На утренних торгах в Шанхае 13 марта котировки цен цветных металлов демонстрировали отрицательную динамику, отражая общую слабость рынков. Усиление страха инвесторов, что распространение эпидемии коронавируса 2019-nCOV обнулит экономический рост, вызвало новый эпизод резкого падения американского фондового рынка накануне, а индексы Dow Jones Industrial Average (DJIA) и S&P 500 Index наиболее значительно просели за один день с 1987 г., снизившись на 9,99% и 9,5% соответственно. В Японии и Гонконге индексы Nikkei Stock Average и Hang Seng потеряли 8,11% и 5,66% уровня соответственно. Шанхайский Shanghai Composite Index снизился на 3,32%.

Олово продемонстрировало наихудшие результаты в комплексе. Июньский контракт на металл снизился до 128,590 тыс. юаней (18 358 долл.) за тонну, подешевев на 5400 юаней (4%).

"Рыночные настроения ухудшаются на фоне страхов, связанных с глобальным распространением эпидемии, тогда как меры, принимаемые правительствами и центробанками, не смогли обнадежить рынки и сообщить им уверенность, что отразилось и на рынке цветных металлов, особенно в тех случаях, когда фундаментальным факторам сложно обеспечить заметную поддержку", - рассуждает один из шанхайских аналитиков.

МинПром

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