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Европейские покупатели стали начали запасаться на фоне роста эпидемии

13.03.20 11:35 , МеталлТорг.ру
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Европейское производство стали продолжается, как обычно, хотя немецкие покупатели начинают накапливать запасы и возникают проблемы с логистикой в ​​результате распространения пандемии коронавируса по всей Европе, по данным источников в четверг, сообщает агентство Platts.

Поскольку пандемия в Европе усиливается, а страны усиливают меры, дистрибьюторы и конечные пользователи листовой стали начинают запасаться материалами, опасаясь перебоев с поставками. "Они думают, что если бы не было производства, им лучше было бы оставить на складе что-нибудь для работы", - сказал источник в немецком сервисном центре.

Производство и поставки стали из Южной и Центральной и Восточной Европы до сих пор не пострадали, но возникли вопросы относительно будущих рынков конечных пользователей и влияния на экономику, если вирус получит более широкое распространение в Германии.

Стальные заводы пока еще работают в обычном режиме. Источник на немецком заводе сказал, что его компания имела резкий скачок в краткосрочных заказах, так как покупатели все чаще хотели получить их материалы в кратчайшие сроки, но что логистика станет все более и более проблемой из Италии в Германию после введения Австрией ограничений на границе с Италией.

"В Европе Северная Италия и Германия вместе с Австрией являются основными торговыми партнерами, поэтому было бы лучше координировать производство продукции в этих регионах, поскольку все они связаны, если вы думаете о компонентах, ломе и так далее", - добавил источник.

На рынке ожидают, что в ближайшие несколько недель будут введены дополнительные пограничные ограничения по всей Европе, но они пока плохо скоординированы со сталелитейной промышленностью.

Как сообщалось сегодня, в Италии начали закрываться металлургические предприятия.

МинПром


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