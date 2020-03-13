Прожиточный минимум рассчитают по-новому

Министерство социальной политики в ближайшее время планирует разработать новые подходы к формированию прожиточного минимума. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Мы принципиально за необходимость пересмотра подходов к формированию прожиточного минимума", - подчеркнула она.

Министр пояснила, что на основе прожиточного минимума определяется более 150 соцвыплат, потому его увеличение приводит к их автоматическому пересчету и необходимости изыскания дополнительных расходов бюджетов.

По состоянию на март 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2102 грн в месяц, в течение года его размер должен вырасти до 2270 грн в месяц.

В декабре 2019 года Кабинет министров одобрил проект закона, который позволит повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам в два раза - с 2102 грн до 4200 грн в месяц.

С 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных граждан увеличен с 2007 грн до 2102 грн.

В октябре правительство предлагало от прожиточного минимума отвязать 150 соцвыплат.



МинПром

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