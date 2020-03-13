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Украина начала закачку газа в подземные хранилища

13.03.20 11:15 , Сегодня
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После того, как запасы зимнего газа в Украине упали ниже 16 млрд куб. м, страна с 11 марта начала закачку голубого топлива в подземные хранилища (ПХГ). Об этом сообщила госкомпания "Оператор ГТС Украины".

"Нетто-закачка превысила нетто-отбор из хранилищ на 3,84 млн куб. м. В частности, ПХГ 11 марта пополнились на 3,87 млн куб. м при отборе 0,03 млн куб. м", - говорится в сообщении.

"Такой объем газа даже превышает уровень запасов при вхождении в отопительный сезон 2016/17 гг., когда в хранилищах находилось 14,732 млрд куб. м (12 октября-2016). Столь значительные запасы связаны с закачкой дополнительных объемов в хранилища на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины после 2019 года, а также аномально теплой зимой", – объяснили в "Операторе ГТС".

Кроме того, Украина с марта увеличила импорт газа на треть. Если среднесуточный импорт газа на протяжении февраля составил 29,4 млн куб. м, то 1-11 марта он возрос до 39,6 млн куб. м/сутки.

"С учетом теплой погоды, а также значительных запасов в ПХГ и существующей текущей добычи, которые полностью могут удовлетворить внутреннее потребление, рост импорта может быть связан с завозом в страну излишков газа из Европы", – резюмировали в госкомпании.

МинПром

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