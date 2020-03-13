Акции Ferrexpo подешевели на 13-19%

Курс акций горнорудной компании Ferrexpo в четверг, 12 марта, упал на Лондонской фондовой бирже на 13,2%, а акции крупнейших украинских производителей подсолнечного масла "Кернел" и сахара "Астарта" за минувший день подешевели на Варшавской фондовой бирже соответственно на 14,6% и 19,3%.

Согласно данным бирж, меньше всего в четверг понизились в цене акции ведущего украинского производителя курятины МХП – на 1,3%, что может быть связано с позитивными новостями в последние дни об открытии рынков для продукции компании в ЕС и Ираке после временного запрета.

Курс акций британской JKX Oil&Gas с основными активами в Украине на Лондонской фондовой бирже снизился 12 марта на 5,4%, а менее ликвидных акций агрохолдинга ИМК на Варшавской фондовой бирже – на 8,3%.

В целом за последний месяц падение курсов акций украинских компаний на международных биржах составило от 15,4% у ИМК до 40,1% у "Астарты". Бумаги МХП за это время подешевели на 25,3%, Ferrexpo – на 32,6%, "Кернела" – на 34,6%, а JKX – на 33%.





МинПром







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