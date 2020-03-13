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После резкого падения нефть подорожала на 2%

13.03.20 10:40 , Экономическая правда
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13 марта нефть подорожала на 2% - инвесторы ожидают повышения спроса и роста добычи. Об этом сообщает Reuters.

После более чем на 7% в четверг нефть марки Brent по состоянию на 8:50 по Киеву выросла на 75 центов, до 33,97 долл. за баррель.

Подчеркивается, что недельное падение может составить 25%, что является наибольшим снижением с декабря 2008 года, когда эта марка подешевела почти на 26%.

В то же время нефть марки WTI подорожала на 77 центов, или на 2,35%, до 32,24 долл. за баррель. На этой неделе падение индекса WTI может составлять 22%, что также является наибольшим снижением с момента финансового кризиса.

"Поток нефти с низким ценам из Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера, и Объединенных Арабских Эмиратов, усиливает давление на цены после провала договору о поддержке цен с Россией на прошлой неделе", - пишет издание.

Производители нефти встретились с министром энергетики России Александром Новаком в четверг, 12 марта, но не обсуждали возвращение к соглашению, при этом глава "Газпром нефти" заявил о планах увеличить выпуск в апреле.

МинПром

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