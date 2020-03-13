Италия может стать очагом нового глобального финансового кризиса Коронавирус может стать причиной нового глобального финансового кризиса, стартом которого станет банковский сектор Италии. Такое мнение выразил в своей статье экономический обозреватель The Washington Post Дэвид Линч.



Д.Линч отметил, что сейчас все зависит от того, насколько хорошо итальянские банки, которые долгое время считались самыми слабыми в Европе, выдержат испытание.



"Поскольку в восьмой по величине экономике мира прекращается коммерческая деятельность, риск более широкого распространения может зависеть от того, насколько хорошо итальянские банки, которые долгое время считались самыми слабыми в Европе, выдержат испытание", - считает обозреватель.



По словам эксперта, кризис в Италии может привести к тому, что бизнес не сможет обслужить собственные кредиты, так же, как и частные лица не смогут платить по кредитам.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



