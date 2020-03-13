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Иран не отдает Украине черные ящики сбитого Боинга из-за коронавируса

13.03.20 10:00 , Хвиля
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Иранские власти сообщили Канадскому совету по безопасности на транспорте о задержке передачи Украине "черных ящиков" сбитого Boeing 737 украинской авиакомпании "МАУ" из-за эпидемии коронавируса.

"Был план по доставке рекордеров в Украине. Однако он был отложен из-за вспышки COVID-19 в Иране", — заявила директора Канадского совета по безопасности транспорта (TSB) Кэти Фокс в комментарии изданию CBC News.

Ранее мы писали, что иранская сторона согласилась передать "черные ящики" со сбитого самолета "Международных авиалиний" под Тегераном.

Напомним, что в Иране 8 января разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

МинПром



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