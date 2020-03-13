Ж/д перевозки во время карантина пока ограничиваться не будут – Криклий Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на брифинге заявил, что введение карантина не повлияет на железнодорожные перевозки.



"Что касается железнодорожных перевозок — никаких ограничений", — отметил В.Криклий, отвечая на вопрос, будет ли ограничение автобусного и железнодорожного сообщения с другими странами в связи со вспышкой коронавируса.



По словам министра, дополнительное внимание будет уделяться транспортным средствам, которые приезжают из стран, где уже есть подтвержденные случаи заражения людей коронавирусом.



Также В.Криклий напомнил, что в Украине из 219 пунктов пересечения границы будут работать 49. "То есть уже происходит определенное ограничение", — подчеркнул министр.



Помимо этого, он сообщил, что ограничения на перемещения внутри страны пока не вводятся. "Ограничений нет. Осуществляются дополнительные меры по дезинфицированию. Например, по железнодорожному транспорту… Это меры, чтобы мы не повышали риски внутри страны", — отметил В.Криклий.



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