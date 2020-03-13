Металлурги просят АМКУ приостановить введение нового договора УЗ на организацию ж/д перевозок Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось в Антимонопольный комитет Украины с жалобой на злоупотребление АО "Укрзализныця" своим монопольным положением, в частности, путем реализации "Договора о предоставлении услуг по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом".



В письме, адресованном главе АМКУ Юрию Терентьеву, металлурги обращают внимание на то, что УЗ, будучи природной монополией, может определять условия оборота товаров на рынке предоставления в пользование вагонов и непосредственно определяет возможность допуска вагонов других участников рынка к своей инфраструктуре, а значит - имеет существенную рыночную власть и возможность влиять на вагонный рынок на этапе заключения договора между оператором ж/д состава и железной дорогой.



По мнению представителей металлургической промышленности, "Договором о предоставлении услуг по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом" УЗ установила такие условия предоставления услуг, которые было бы невозможно установить, если бы на рынке существовала конкуренция.



Как известно, "Укрзализныця" уже запустила соответствующую договорную кампанию и начнет осуществлять перевозки вагонами по новым правилам с 1 апреля, однако в "Укрметаллургпроме" видят в документе серьезную угрозу правам пользователей услуг УЗ.



К примеру, форма договора об организации перевозок, предлагаемая железнодорожниками, не соответствует форме договора, предусмотренной МИУ. Предлагаемая форма договора не предусматривает процедуру согласования и внесения другой стороной возражений либо предложений. В то же время за "Укрзализныцей" остается право внесения изменений в одностороннем порядке по собственной инициативе.



Еще одним спорным моментом является обязательство заказчика услуг нести ответственность за задержку вагонов, тогда как он не имеет возможности на нее влиять, в том числе на подходе к станции назначения.



Также грузоотправители критикуют прописанные в договоре размытые обязательства и ответственность УЗ согласовывать заявки на перевозки, что может иметь признаки злоупотребления монопольным положением во время рассмотрения заказов на перевозки. На фоне обязательства заказчика предоставлять технически исправные вагоны полностью отсутствует ответственность перевозчика за предоставление неисправных вагонов.



К тому же в "Договоре о предоставлении услуг по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом" нет четкого определения условий, при которых "Укрзализныця" имеет право отказать заказчику в перевозке грузов. В то же время, указано, что она имеет право "отказать в предоставлении и/или приостановить предоставление услуг согласно согласованному плану перевозок в случае объявления запретов или ограничений на перевозку груза на/со станцию, обозначенных в планах. При этом перевозчик не несет ответственность за непредоставление услуг".



Обращают в объединении "Укрметаллургпром" внимание и на экономические аспекты нарушения конкуренции. Так, называется необоснованным взымание УЗ платы за перевозку порожних вагонов, несмотря на то, что фактически при сдвоенной грузовой операции УЗ порожние вагоны на погрузку не подаются, но при этом компания получает плату за услуги, которые не предоставляет.



Кроме того, использование коэффициента Тдод на при расчете стоимости использования собственного вагона УЗ для заказчика фактически означает необходимость оплачивать дополнительные 2 суток использования вагона. Дополнительно ударит по карманам заказчиков формула, при которой не предоставляется скидка на 1 сутки пользования вагоном, которая может понадобиться заказчику для зачистки, доведения вагона до рабочего состояния (учитывая, что вагоны УЗ нередко подаются в разукомплектованном, непригодном состоянии) и т. д.



МинПром



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