Северный поток-2 угрожает безопасности Европы

Проект “Северный поток-2” представляет угрозу для безопасности Европы так как усиливает зависимость от ненадежного поставщика – российского “Газпрома”. Об этом в интервью агентству РБК заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Северный поток-2 представляет собой угрозу европейской солидарности и энергетической безопасности. Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика — Газпрома"”, - подчеркнул Я.Чапутович.

По эго словам, реализация проекта приведет к вазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок.

По его мнению, газопровод не повышает диверсификацию ни поставщиков энергии, ни направлений поставок в регионе Центральной и Восточной Европы.

Ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина ведет переговоры с США и другими партнерами о том, чтобы окончательно помешать России восстановить прокладку трубопровода Nord Stream 2.

"Игра еще не закончена. Россияне постараются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода", - сказал глава "Нафтогаза".

Напомним, что конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Отметим, компания "Газпром" намерена запустить "Северный поток-2" в конце этого года. Строительство газопровода было остановлено в конце 2019 года из-за введения санкций США.

"Запуск: конец 2020 года",— говорится в презентации "Газпрома", подготовленной ко дню инвестора компании в Нью-Йорке.

Напомним, сейчас газовая труба уложена на протяжении 93,5% маршрута, остается достроить 160 км участка. Ранее "Газпром" планировал завершить строительство газопровода в 2019 году. Но 21 декабря прошлого года США ввели санкции в отношении компаний, участвующих в прокладке трубопровода. Строительство было остановлено.





МинПром

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