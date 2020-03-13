Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Северный поток-2 угрожает безопасности Европы

13.03.20 18:01
печать
размер текста:

Проект “Северный поток-2” представляет угрозу для безопасности Европы так как усиливает зависимость от ненадежного поставщика – российского “Газпрома”.  Об этом в интервью агентству РБК заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Северный поток-2 представляет собой угрозу европейской солидарности и энергетической безопасности. Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика — Газпрома"”, - подчеркнул Я.Чапутович.

По эго словам, реализация проекта приведет к вазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок.

По его мнению, газопровод не повышает диверсификацию ни поставщиков энергии, ни направлений поставок в регионе Центральной и Восточной Европы.

Ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина ведет переговоры с США и другими партнерами о том, чтобы окончательно помешать России восстановить прокладку трубопровода Nord Stream 2.

"Игра еще не закончена. Россияне постараются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода", - сказал глава "Нафтогаза".

Напомним, что конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Отметим, компания "Газпром" намерена запустить "Северный поток-2" в конце этого года. Строительство газопровода было остановлено в конце 2019 года из-за введения санкций США. 

"Запуск: конец 2020 года",— говорится в презентации "Газпрома", подготовленной ко дню инвестора компании в Нью-Йорке.

Напомним, сейчас газовая труба уложена на протяжении 93,5% маршрута, остается достроить 160 км участка. Ранее "Газпром" планировал завершить строительство газопровода в 2019 году. Но 21 декабря прошлого года США ввели санкции в отношении компаний, участвующих в прокладке трубопровода. Строительство было остановлено.



МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:44
Прожиточный минимум рассчитают по-новому
17:36
Морпорты Украины увеличили грузоперевалку на 17%
17:24
Металлоинвест ввел в эксплуатацию МНЛЗ №3 на ОЭМК
17:20
НБУ не хватит резервов для противостояния глобальному финансовому кризису
17:07
Американский фондовый рынок восстанавливается после черного четверга
17:02
Международные грузоперевозки не будут прекращены
16:55
НЛМК и Северсталь теперь стоят дороже лидера стальной отрасли
16:32
Еврокомиссия выделит 37 млрд евро для поддержки экономики стран ЕС
16:23
Транзит российского газа через Украину упал на 52%
16:17
Tata Steel планирует сократить на своих предприятиях рабочих
16:00
ХТЗ Ярославского обнародовал планы на 2020-й год
15:47
Турция в январе сократила импорт стальной заготовки на 28%
15:40
Вьетнамский импорт угля с начала года вырос на 1,4 млн. тонн
15:33
Чистая прибыль вагоностроительного завода Тигипко превысила 330 миллионов
15:19
Украина на две недели закрывает границу
15:15
Минэкономики ухудшит макропрогноз на 2021-2023 годы
15:05
ПриватБанк потребовал от Привата вернуть 247 АЗС
14:30
Renault и Васадзе договариваются о сборке Lada в Запорожье
14:15
Мечел запустил сталеплавильное оборудование на ЧМК
13:50
Зеленский изменил состав СНБО
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!