Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украине предлагают создать свое НАСА

13.03.20 08:36
печать
размер текста:

Парламентский комитет по вопросам экономического развития намерен рекомендовать создание концерна на базе космических предприятий. Об этом заявил глава комитета Дмитрий Наталуха во время посещения Южного машиностроительного завода, передает корреспондент МинПрома. 

Он отметил, что помимо объективных причин упадка космической отрасли есть и субъективные в частности неэффективное руководство, структура управления отраслью. 

"Поэтому вопрос заключается в том чтобы перестроить направленность государственных космических предприятий с ожидания госзаказа, как это было при плановой экономике, на работу в условиях конкуренции", - сказал он. 

Д.Наталуха выразил уверенность, что в сегодняшних условиях постоянное ожидание госзаказа приводит к росту задолженности по зарплате, упадку, а в итоге и смерти предприятия. 

"Поэтому было принято предложение рекомендовать создать концерн на базе космических предприятий, - сказал Д.Наталуха. - Мы надеемся что к этому концерну присоединятся предприятия авиационной отрасли и попробуем сделать что то вроде украинского НАСА". 

По мнению главы комитета, предприятия которые войдут в состав концерна смогут дополнять друг друга. 

"Исходя из последних исследований, один доллар вложенный в космос через несколько лет может принести 6-10 долларов прибыли. Соответственно эта сфера может стать одним из локомотивов развития и возрождения промышленности и экономики в целом", - уверен Д.Наталуха.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:15
Металлурги просят АМКУ приостановить введение нового договора УЗ на организацию ж/д перевозок
09:07
Фондовый рынок США пережил самый большой обвал за 33 года
08:40
Иран нарастил производство стали и добычу железной руды
08:20
Норвежская Norsk Hydro закрыла еще одно предприятие в Европе
08:01
Гендиректор Южмаша сообщил о резком росте цен на электроэнергию
12.03.20
18:01
Минздрав рекомендует работать дистанционно
17:54
Украинский автопром упал на четверть
17:42
ОПЕК снизила прогноз мирового спроса на нефть из-за коронавируса
17:27
Инвесторы вывели более 40 млрд долл. из развивающихся стран
17:14
МВФ готов сотрудничать с новым правительством Украины
17:04
С 1 мая письма счастья помогут наполнить бюджет до 15 млн грн в сутки
16:51
Компания Фирташа оспорит решение Кабмина о смене главы ЗТМК
16:47
Турция в январе нарастила экспорт катанки на 7,5%
16:41
В феврале производство никелевого чугуна в Китае выросло на 4%
16:10
Производство силикомарганца в Китае снижается
15:47
Нафтогаз заявил о снижении цен на газа для населения
15:45
Нацбанк снизил учетную ставку до 10% годовых
15:25
Цены на атлантический коксующийся уголь держатся
15:02
Минфин Украины ожидает новой программы с МВФ до мая
14:38
Саудовская Аравия планирует поставлять нефть по рекордно низкой цене
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!