В Украине предлагают создать свое НАСА

Парламентский комитет по вопросам экономического развития намерен рекомендовать создание концерна на базе космических предприятий. Об этом заявил глава комитета Дмитрий Наталуха во время посещения Южного машиностроительного завода, передает корреспондент МинПрома.

Он отметил, что помимо объективных причин упадка космической отрасли есть и субъективные в частности неэффективное руководство, структура управления отраслью.

"Поэтому вопрос заключается в том чтобы перестроить направленность государственных космических предприятий с ожидания госзаказа, как это было при плановой экономике, на работу в условиях конкуренции", - сказал он.

Д.Наталуха выразил уверенность, что в сегодняшних условиях постоянное ожидание госзаказа приводит к росту задолженности по зарплате, упадку, а в итоге и смерти предприятия.

"Поэтому было принято предложение рекомендовать создать концерн на базе космических предприятий, - сказал Д.Наталуха. - Мы надеемся что к этому концерну присоединятся предприятия авиационной отрасли и попробуем сделать что то вроде украинского НАСА".

По мнению главы комитета, предприятия которые войдут в состав концерна смогут дополнять друг друга.

"Исходя из последних исследований, один доллар вложенный в космос через несколько лет может принести 6-10 долларов прибыли. Соответственно эта сфера может стать одним из локомотивов развития и возрождения промышленности и экономики в целом", - уверен Д.Наталуха.



МинПром

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