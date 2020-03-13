Норвежская Norsk Hydro закрыла еще одно предприятие в Европе Норвежская алюминиевая компания Norsk Hydro сообщила о закрытии в Великобритании предприятия Hydro Components, выпускающего алюминиевую продукцию для автомобилестроения. Клиентами завода выступали все ведущие автомобильные компании Великобритании.



Как заявила генеральный директор Hydro Хильде Мерете Осхейм, компании приходится идти на жесткие меры в условиях слабого рынка. Спрос на алюминиевый экструдированный профиль, в том числе предназначенный для автомобильной промышленности, падает вследствие неблагоприятных макроэкономических тенденций.



Еще в конце прошлого года Norsk Hydro приступила к реструктуризации своего подразделения по выпуску алюминиевой продукции. В рамках этой стратегии компания закрывает несколько предприятий в США и Западной Европе, а другие выставила на продажу.



Тем временем европейский рынок алюминия несет потери вследствие снижения цен и сужения спроса. По данным местной прессы, проблемы возникли у крупнейшего румынского интегрированного производителя Alro Slatina. Компания, способная выпускать до 265 тыс. т первичного алюминия в год, с начала текущего года аккумулировала порядка 40 млн долл. убытков из-за высоких затрат на электроэнергию.



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