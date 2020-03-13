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Гендиректор Южмаша сообщил о резком росте цен на электроэнергию

13.03.20 08:01
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С июля прошлого года после введения рынка электроэнергии в Украине стоимость электроэнергии для Южного машиностроительного завода выросла на 44%.

Об этом заявил генеральный директор предприятия Сергей Войт, выступая на выездном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, передает корреспондент МинПрома.

"В связи с вступлением в действие в 2019 году закона о рынке электрической энергии стоимость электроэнергии выросла на 44%", - сказал он.

По его словам, в прошлом году предприятие сократило потребление электроэнергии в киловаттах на 24 %, но из-за роста цен смогло сэкономить всего 10 % в денежном выражении.

Как сообщалось, в январе 2020 года средневзвешенная цена акцептованной на рынке "на сутки вперед" электрической энергии составила 1 424,98 грн за МВт-ч, что на 15,01% больше, чем в декабре 2019 года.

МинПром

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