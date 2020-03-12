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Минздрав рекомендует работать дистанционно

12.03.20 18:01
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С целью снижения риска распространения коронавирусной инфекции в Украине Минздрав рекомендует предприятиям по возможности отпускать сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщает заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, передает Укррудпром.

По возможности мы даже сейчас рекомендуем, если есть у кого такая возможность отпускать работников на дистанционную работу”.

В.Ляшко объяснил, что в таком случае уменьшится количество людей в транспорте, уменьшится количество контактов между людьми и, таким образом, снизится риск заражения людей, одновременно находящихся в ограниченном пространстве в закрытом помещении

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев идет на карантин.

В частности сообщалось, что с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрывают на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

МинПром

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