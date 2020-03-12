Минздрав рекомендует работать дистанционно

С целью снижения риска распространения коронавирусной инфекции в Украине Минздрав рекомендует предприятиям по возможности отпускать сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщает заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, передает Укррудпром.

“По возможности мы даже сейчас рекомендуем, если есть у кого такая возможность отпускать работников на дистанционную работу”.

В.Ляшко объяснил, что в таком случае уменьшится количество людей в транспорте, уменьшится количество контактов между людьми и, таким образом, снизится риск заражения людей, одновременно находящихся в ограниченном пространстве в закрытом помещении

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев идет на карантин.



В частности сообщалось, что с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрывают на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.



МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...