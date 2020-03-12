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Турция в январе нарастила экспорт катанки на 7,5%
12.03.20 16:47
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В январе 2020 года объемы экспорта стальной катанки из Турции составили 112 тыс. тонн, увеличившись на 7,5% относительно предыдущего месяца, но сократившись на 34,4% по сравнению с январем 2019 года. Такие данные предоставленны Институтом статистики Турции.
Основными направлениями январского экспорта вышеназванной продукции были Израиль – 45,6 тыс. тонн при росте на 46,78% на годовой основе и Сингапур – 16,6 тыс. тонн против 1,98 тыс. тонн годом ранее.
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