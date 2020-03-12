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С 1 мая письма счастья помогут наполнить бюджет до 15 млн грн в сутки

12.03.20 17:04
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В Киеве и Киевской области запускают видеофиксацию нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщается на странице Офиса Президента в FACEBOOK.

"Сегодня мы запускаем Аналитический центр безопасности дорожного движения. Это финальный шаг для введения автоматической видеофиксации нарушений ПДД", – отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам заместителя министра МВД Антона Геращенко, 40% ДТП происходит из-за превышения скоростного режима.

На данный момент в Киеве установлено 20 камер. До 1 мая будет установлено еще 30 камер в Киевской области. Камеры установлены в местах, где по статистике погибало больше всего наших граждан.

"До 1 мая система будет работать в тестовом режиме. С 1 мая каждый, кто будет превышать скорость, будет получать сообщение о штрафе", – заявил А.Геращенко.

Стоит отметить, что система не будет работать полностью в автоматическом режиме. В цепочку процессов между видеофиксацией правонарушения и "письмом счастья" будет внедрен сотрудник полиции, следящий за тем, чтобы номера, сфотографированные камерой, соответствовали запечатленному автомобилю. И только после подтверждения инспектором система будет оформлять штраф. То есть:

1.Камера фиксирует превышение скорости;

2. Патрульный полицейский фиксирует на своем компьютере и проверяет номера автомобиля;

3. После этого выписывается административный протокол;

4. Этот протокол через "Укрпочту" доставляется к нарушителю;

5. Если за рулем был не владелец машины, он может уведомить того, кто ему доверил авто, о необходимости уплаты штрафа.

Штрафы за превышение скорости составляют:

- за превышение более чем на 20 км/ч составляет 255 грн;

- за превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 грн.

Сейчас столичные камеры в тестовом режиме ежесуточно фиксируют 60 тысяч нарушителей скорости, и если взять минимальный штраф в 255 гривень, то это "писем счастья" на более чем 15 миллионов гривень. За прошлый год копы зафиксировали в три раза меньше, чем камеры в сутки.

8 октября 2018 года на дорогах международного и национального значения патрульные начали в пилотном режиме использовать портативные устройства измерения скорости TruCam.

TruCAM - лазерный измеритель скорости, оснащенный режимом видеофиксации. Сведения о дате, времени и месте расположения (координатах) автомобиля, которые выдает TruCAM, автоматически поступают от встроенного в прибор GPS-приемника. Начало фиксации нарушения возможно на расстоянии до 1,2 тыс. метров.

Адреса установленных камер фото- и видеофиксациии дорожного движения в Киеве:

-ул. Елены Телиги, 39;

- Набережное шоссе, 4 (напротив);

- Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;

- ул. Братиславская, 18;

- Чоколовский бульвар, 24;

- Северный мост (в направлении левого берега);

- Северный мост (в направлении правого берега);

- Броварской проспект (м. Левобережная);

- Броварской проспект/ул. Строителей;

- Южный мост (в направлении левого берега);

- Южный мост (в направлении правого берега);

- проспект Героев Сталинграда, 25;

- проспект Владимира Маяковского, 56;

- проспект Владимира Маяковского, 65;

- бульвар Дружбы народов, 27;

- бульвар Дружбы народов, 36;

- Столичное шоссе, 58 в направлении Киева;

- Столичное шоссе 58, в направлении Обухова;

- Харьковская площадь/проспект Бажана;

- Харьковская площадь/проспект Бажана.


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