Нафтогаз заявил о снижении цен на газа для населения

В Нафтогазе планируют снизить стоимость газа для населения. Об этом говорится в отчете о работе компании за последние шесть лет.

"Цена на газ для населения уже сейчас самая низкая с апреля 2016 года, и в марте снизится еще. Это несмотря на девальвацию, инфляцию и рост средней заработной платы", - отмечают в Нафтогазе.

В компании подчеркивают, что после подписания нового контракта на транзит газа в Европу тарифы на транспортировку газа в Украину снизились в 2-4 раза, а газ подешевел на 25% за считанные недели с начала года.

Кроме того, Украина больше не зависит от России и может выбирать поставщиков с более выгодной ценой. При этом в Нафтогазе признают, что на стоимости отражается также теплая зима и падение цен на рынке ЕС.

В компании утверждают, что поступлений от Нафтогаза с запасом хватает на финансирование субсидий и покрытие дефицита по другим статьям госбюджета.

В феврале Нафтогаз снизил цену газа для населения до 3950 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 37% меньше по сравнению с прошлым годом.

Нафтогаз также снизил февральскую цену газа для промышленных потребителей.

Ранее в Минэнерго анонсировали рекордно низкие цены на газ в феврале и марте.

24 января Кабмин утвердил новую формулу расчета цены газа для населения, привязав ее к стоимости ресурса на нидерландском хабе. В январе она составила 4650 грн за тысячу кубометров без учета НДС и других наценок.

В начале марта НКРЭКУ утвердила минимальные цены на доставку газа для новых потребителей и тех, кто не пользуется подключенным газом.



МинПром

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