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Производство силикомарганца в Китае снижается

12.03.20 16:10 , Metallplace
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Крупнейшие заводы силикомарганца в Китае продолжали активно сокращать производство на прошлой неделе на фоне пессимистичных настроений на рынке из-за сокращения спроса и падения цен на торгах сталеплавильщиков.

В период с 28 февраля по 5 марта ежедневная добыча силикомарганца в Китае составляла в среднем 24,956 млн т/сут, что еще ниже 658 т/день или 2,6% от предыдущей недели.

Цена торгов от сталеплавильных заводов в Южном Китае была больше 1000 юаней/т (144 долл./т). Это ниже, чем в феврале, что усугубляет пессимизм на внутреннем рынке силикомарганца.

В дополнение к резкому падению цен объем торгов от производителей стали также существенно сократился, приводя к дальнейшему накоплению запасов силикомарганца на заводах сталеплавильщиков и поощряя некоторые из них удерживать "горячие продажи", чтобы снизить финансовое напряжение.

Внутренние продажи марганцевой руды на прошлой неделе оставались вялыми из-за сокращения объtмов производства в Китае. Хотя запросы (на марганцевую руду) есть, "фактические сделки остаются очень тонкими, поскольку фальшивые покупатели просто хотят прощупать нижнюю цену этой руды", - сказал источник на рынке.

МинПром

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