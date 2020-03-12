Цены на атлантический коксующийся уголь держатся

Цены на коксующийся уголь в США, которые уже не спешат следить за ростом цен в Австралии в последние недели, в основном остаются стабильными, несмотря на снижение спроса в Китае с недавним повышением цен в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По оценке Argus Fob Hampton Roads, цена низколетучего коксующегося угля сегодня не изменилась и составляет 139 долл./т, но несколько ниже, чем на прошлой неделе.
Настроения в Европе по-прежнему остаются мрачными в отношении спотовых перспектив, но заводы уже закрыли или закрывают дискуссии по срокам 2020 года, которые начнутся в апреле. Средиземноморским заводам необходимо доставить 70 000 тонн высоколетучего коксующегося угля в конце апреля или мае.
Несмотря на то, что повышение спроса в Атлантическом бассейне на прошлой неделе поддержало тарифы на перевозку, в начале этой недели активность в области фиксации замедлилась на фоне неопределенности на рынках нефти и акций Brent в начале этой недели. Но сегодня цены снова начинают повышаться, так как стоимость угля Panamax для восточного побережья США - Роттердама приближается к 10 долл./т с 9,25 долл./т на прошлой неделе.