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В Украине изменят принцип расчета прожиточного минимума

12.03.20 14:25 , Укринформ
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Министерство социальной политики совместно с народными депутатами Украины в ближайшее время разработает новые подходы к формированию прожиточного минимума.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, информирует пресс-служба ведомства.

"Мы принципиально за необходимость пересмотра подходов к формированию прожиточного минимума", - сказала М.Лазебная.

По ее словам, прожиточный минимум - это наиболее значимый показатель в социальной политике, поскольку на его основе определяется более 150 различных выплат, помощи, штрафов.

Таким образом, отметила М.Лазебная, увеличение прожиточного минимума приводит к автоматическому пересчету этих выплат и необходимости изыскания дополнительных расходов бюджетов.

Как отмечается, с целью обеспечения комплексного решения проблемы прожиточного минимума целесообразно изучить лучший мировой опыт и разработать единый подход относительно оптимизации сферы применения прожиточного минимума как основного показателя борьбы с бедностью.

МинПром

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