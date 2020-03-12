Глава Укрпошты не хочет руководить Укрзализныцей Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский не будет участвовать в конкурсе на должность председателя правления "Укрзализныци". Об этом он заявил журналистам в Киеве в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.



"Я не подавал документы на конкурс. И не буду подавать. У меня есть определенная точка зрения на то, как нужно делать реформу в "Укрзализныце", но она не совпадает с тем конкурсом, который сейчас проводится", – подчеркнул он.



По словам И.Смелянского, председатель правления "Укрзализныци" не имеет возможности менять правление компании, но при этом несет ответственность за деятельность всей компании.



"У главы правления "Укрзализныци" сейчас нет возможности менять состав правления. Это задача Наблюдательного совета", - отметил он, подчеркнув, что считает необходимым для главы компании иметь возможность полностью сформировать свою команду для того, чтобы сделать ее максимально эффективной.



И.Смелянский заявил, что, придя работать в "Укрпошту", самостоятельно поменял большинство руководителей в компании, вследствие чего ему удалось сделать ее намного более профессиональной и получить признание на мировой арене.



МинПром



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