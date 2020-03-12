В феврале производство никелевого чугуна в Китае выросло на 4% Согласно данным аналитического агентства SMM, производство никелевого чугуна в Китае сократилось в феврале на 7,46% к итогам января, но выросло на 3,97% в годовом сравнении, до 42,1 тыс. т в пересчете на никель.



Выпуск высокосортного чугуна составил 35,8 тыс. т в пересчете на никель, снизившись на 6,89% к январю, из-за логистических проблем у заводов. Существенные сокращения выработки на производящих нержавейку заводах в феврале вызвали снижение цен высокосортного никелевого чугуна, что усилило давление издержек на никелевые заводы и заставило последние сократить объемы производства.



Тем временем производство низкосортного никелевого чугуна снизилось на 10,56% в пересчете на никель, до 6300 т, ввиду того, что ряд производящих 200-ю нержавейку предприятий сократили выплавку стали на фоне роста запасов продукции и слабого спроса потребителей.



Как ожидается, производство никелевого чугуна восстановится в марте в связи с ослаблением влияния эпидемии коронавируса на трудовой контингент, логистику и поставки сырьевых материалов.



По прогнозу экспертов, производство чугуна увеличится на 2,36% относительно февраля, до 43,1 тыс. т в пересчете на никель, а выпуск премиальных сортов материала вырастет на 1,73%, до 36,4 тыс. т в пересчете на никель. Рост выпуска низкосортного никелевого чугуна составит в марте 6,02%, до 6700 т в пересчете на никель.



Заводы по выпуску никелевого чугуна планомерно восстанавливают работу, и некоторые предприятия, которые находились на техобслуживании, также намерены вновь запустить мощности в марте. Производству низкосортного никелевого чугуна будет способствовать возвращение в строй ряда производящих нержавейку 200-й серии интегрированных предприятий.



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