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Интерпайп ввел дополнительные меры для предупреждения появления коронавируса

12.03.20 12:38
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В связи с эпидемией коронавируса в мире украинская промышленная компания "Интерпайп" приняла решение о введение дополнительных мер, направленных на предупреждение появления вируса на предприятиях компании.

В частности, отключены алкотестеры на проходных, закуплены дезинфекторы для рук в бытовые и офисные помещения, Компания обеспечена бесконтактными термометрами и масками на случай вспышки вируса.

На период эпидемии "Интерпайп" останавливает обучающие программы, культурно-массовые и спортивные мероприятия. Компания также ограничит командировки сотрудников за пределы Украины. Кроме того, совещания и производственные встречи будут максимально переведены в онлайн-формат. Также рассматривается перевод части офисного персонала на дистанционный формат работы.

С 16 марта 2020 года "Интерпайп" вводит обязательную термометрию для водителей сторонних транспортных средств. В случае выявления повышенной температуры у водителя машина не будет допущена на территорию завода. В случае выявления признаков заболевания медики компании организуют доставку заболевшего в городские инфекционные больницы. Предварительной термометрии также подлежат представители иностранных подрядчиков, аудиторов.

"Мы не должны ждать появления случаев заболевания в Компании или в городах нашего присутствия. Сегодня мы должны работать на опережение и обеспечить меры предосторожности. В Компании разработан план действий на период эпидемии. Мы продолжаем работать в штатном режиме с усиленными мерами предосторожности", – сказал Фади Храйбе, генеральный директор компании "Интерпайп".

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 12 тыс. сотрудников. В 2019 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.

МинПром

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