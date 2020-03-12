Китай восстанавливает производство цинка

Китайское производство цинка снизилось в феврале на фоне увеличения запасов серной кислоты (побочного продукта производства) у предприятий, дефицита поставок сырья и проблем с трудовыми ресурсами, пишет МеталлТорг.
Китай произвел в прошедшем месяце 453 тыс. т рафинированного цинка, на 14,3% меньше, чем в январе (528,5 тыс. т), но на 7,75% тыс. т больше, чем в феврале 2019 г. Мощности по выпуску цинка сохранились в прежнем объеме – 6,09 млн т в годовом пересчете.
Вызванный эпидемией коронавируса транспортный коллапс вызвал недостаток места для хранения серной кислоты у крупных и средних цинкоплавильных предприятий, которые не останавливали производство во время празднований китайского Нового года. Ряд крупных предприятий в Шэньси, Внутренней Монголии и других регионах были вынуждены сократить выработку в прошедшем месяце, в том числе из-за недостаточного предложения сырья из-за логистических проблем, вследствие чего они не смогли пополнять свои запасы, находившиеся на низком уровне перед китайским Новым годом.
Кроме того, задержки возвращения работников заставили ряд предприятий в Хунани, Юньнани и других регионах продлить простой на более длительный период времени. Также показатели выработки в феврале обусловлены меньшим количеством рабочих дней в месяце.
По прогнозу экспертов SMM, китайское производство рафинированного цинка вырастет в марте до 465,1 тыс. т, что на 12,1 тыс. т больше, чем в феврале, благодаря восстановлению логистики и возвращению работников на рабочие места.
В марте планирует нарастить выработку Xiangyun Feilong (провинция Юньнань), так как у предприятия улучшилась ситуация с сырьем. Chengzhou Mining and Metallurgy собирается запустить производство цинка в конце текущего месяца.
МинПром
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