Иран согласился передать Украине черные ящики сбитого Боинга – посол

Иранская сторона согласилась передать "черные ящики" со сбитого самолета Международных авиалиний под Тегераном. Об этом в Twitter написал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.



"Важный результат по #PS752. Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета в Монреале: Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", – говорится в сообщении.



Напомним, что в Иране 8 января разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.



МинПром





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