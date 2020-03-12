Украина нарастила импорт дизельного топлива из России на 40%

Поставки российского дизельного топлива в Украину в феврале увеличились на 40% по сравнению с январем и позволили частично компенсировать снижение импорта из Беларуси. Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.
В февральском балансе украинского рынка российское топливо заняло 45%, что соответствует доле, которую российские производители имели до введения спецпошлин на поставки по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс".
Баланс украинского рынка ДТ в феврале 2020 г. составил 448,4 тыс. т. Это на 3% (на 12,7 тыс. т) больше чем в феврале 2019 г. и на 25% (на 90 тыс. т) больше января 2020 г. Украинские НПЗ в февральском балансе заняли около 14% (64 тыс. т), импорт — 86% (384 тыс. т).
Из России в феврале 2020 г. было импортировано 200,8 тыс. т, что на 58,6 тыс. т больше, чем в январе (142,5 тыс. т).