Украэрорух выиграл суд против МАУ Коломойского на 876 млн грн Хозяйственный суд Киевской области отказал авиакомпании Игоря Коломойского "Международные авиалинии Украины" в удовлетворении иска против Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины на 876 млн грн. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Украэроруха" сообщает БизнесЦензор.



"Украэрорух" отстоял в Хозяйственном суде Киевской области государственную позицию на сумму более 876 млн гривен по делу с авиакомпанией "МАУ", - говорится в сообщении.



"Украэрорух" доказал, что полностью соблюдает все требования национального и международного законодательства в сфере авиации и на высоком уровне обеспечивает безопасность полетов в воздушном пространстве Украины.



Иск "МАУ" касался правомерности установления ставок платы за аэронавигационные услуги в 2016 - 2017 годах.



"Во время судебного заседания было доказано, что рассчитанные в соответствии с международным и национальным законодательством тарифы на качественно предоставленные и полностью приняты услуги, являются справедливыми, поэтому сумма, на которую был заявлен иск, возврату не подлежит", - сообщает "Украэрорух".



МинПром



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