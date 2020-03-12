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ОПЕК снизила прогноз мирового спроса на нефть из-за коронавируса

12.03.20 17:42 , Интерфакс-Украина
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Организация стран-экспортеров нефти снизила на 2020 год прогноз роста мирового спроса на нефть на 0,92 млн баррелей в сутки до 0,06 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в мартовском отчете ОПЕК. 

Как отмечается в обзоре, новый прогноз отражает более медленный рост мировой экономики, связанный с более широким распространением коронавируса Covid-19 за пределами Китая. 

Воздействие вспышки Covid-19 в Китае и ее неблагоприятное воздействие на транспорт и спрос в промышленности были основными причинами пересмотра в сторону понижения. Кроме того, предполагается, что вспышка серьезно повлияет на рост спроса на нефть в других странах и регионах за пределами Китая, таких как Япония, Южная Корея, ОЭСР в Европе и на Ближнем Востоке. 

Предполагается, что общий мировой спрос на нефть в 2020 году составит 99,73 млн баррелей в сутки и прогнозируется, что потребление во втором полугодии 2020 года будет выше, чем в первом. 

Учитывая последние события, риски снижения в настоящее время перевешивают любые положительные данные и предполагают дальнейшие вероятные пересмотры роста спроса на нефть в случае сохранения текущего положения”, – говорится в обзоре.

МинПром

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