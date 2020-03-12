ArcelorMittal отказывается от запасных вариантов в Индии Недавнее приобретение корпорацией ArcelorMittal в сотрудничестве с Nippon Steel индийской металлургической компании Essar Steel, переименованной в AMNS India, ставит под вопрос реализацию других проектов ArcelorMittal в этой стране. Об этом пишет Металлоснабжение и сбыт.



В частности, в декабре 2018 г. корпорация подписала предварительное соглашение с администрацией штата Карнатака о взятии в аренду с возможным выкупом крупного участка земли для строительства металлургического комбината мощностью 6 млн. т в год и каптивной электростанции. Сейчас, судя по последнему годовому отчету ArcelorMittal, этот проект может быть пересмотрен, сообщает индийская пресса.



Ранее упоминалось, что ArcelorMittal может быть заинтересована в строительстве еще одного металлургического предприятия в штате Одиша, где она недавно приобрела небольшое месторождение железной руды. Но сейчас реализация и этого проекта выглядит маловероятной.



Корпорация, в свою очередь, отмечает, что намерена сосредоточиться в Индии на развитии AMNS India. На первом этапе производительность меткомбината Hazira планируется довести до 6,5 млн т в год. Будут доведены до конца уже начатые прежним руководством Essar Steel проекты расширения производства кокса, железорудного концентрата, окатышей и агломерата.



На втором этапе мощности комбината до 2024 г. будут увеличены до 8,5 млн т в год. Для этой цели на предприятии планируется возвести доменную печь, кислородный конвертер и коксовую батарею. В более отдаленной перспективе компания рассчитывает расширить мощности AMNS India до 12-15 млн т в год.



МинПром



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