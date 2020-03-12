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Трамп запретил поездки из Европы в Америку

12.03.20 09:30 , Интерфакс-Украина
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Президент США Дональд Трамп в своем обращении к гражданам заявил о решении запретить поездки из Европы в страну с 13 марта.

"Проконсультировавшись с высокопоставленными экспертами в области здравоохранения, я принял решение утвердить несколько жестких, но необходимых мер. Мы вводим запрет на поездки из Европы в США на ближайшие 30 дней, начиная с пятницы", - сказал Д.Трамп.

Он уточнил, что "исключения будут предусмотрены для американцев, которые прошли соответствующее тестирование (на коронавирус - ред.)".

"Эти ограничения не будут распространяться на Великобританию", - подчеркнул Д.Трамп.

По словам президента США, ограничения также будут касаться грузоперевозок.

Кроме того, Д.Трамп заявил, что США "отслеживают ситуацию в Китае и Южной Корее".

"По мере улучшения ситуации в этих странах мы осуществим пересмотр введенных ограничений и предупредительных мер с прицелом на возможное скорейшее восстановление транспортных сообщений", - отметил он.

"Мы предприняли спасительные меры по отношению к Китаю на ранних стадиях, теперь мы обязаны обеспечить такие же меры касательно Европы. Мы будем действовать без промедления и осуществлять все необходимые шаги, чтобы обеспечить должное здравоохранение и безопасность для наших граждан", - заявил американский президент.

По его словам, Европейский Союз не справился с задачей введения предупредительных мер и ограничений в отношении пассажирского сообщения с Китаем и другими очагами вируса..

"В результате на территории США появилось большое количество новых источников заражения, которые были образованы благодаря приезду людей из Европы", - сказал Д.Трамп.

Он пояснил, что ограничения на въезд в США из Европы вступят в силу в пятницу в полночь 13 марта.

Запрет на въезд в США из стран ЕС будет касаться граждан, посещавших Шенгенскую зону за последние 14 дней перед прибытием в Штаты, заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вулф.

Ч.Вулф пояснил, что в список попали страны Шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

"Ограничения не распространяются на лиц, постоянно проживающих в США, ближайших родственников граждан США, а также других лиц, дополнительно перечисленных в указе", - отметил он.

МинПром

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